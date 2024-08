L'improvvisa partenza di Mark Schneider dal ruolo di CEO di Nestlé ha colto i mercati impreparati. Keystone

La borsa svizzera apre l'ultima seduta della settimana in calo: alle 09.10 circa l'indice dei valori guida SMI segnava 12'253,60 punti, in flessione dello 0,42% rispetto a ieri.

SDA

Il mercato reagisce quindi alla chiusura in calo di Wall Street (Dow Jones -0,43% a 40'713,31 punti, Nasdaq -1,67% a 17'619,36 punti) mentre non prende ispirazione dall'andamento delle piazze asiatiche, con Tokyo che ha aperto in territorio positivo (Nikkei +0,27% a 38'312,75 punti).

Buona invece la partenza sulle principali piazze europee: a Milano l'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,36%, a Parigi il Cac 40 guadagna lo 0,27%, a Francoforte il DAX lo 0,25% e a Londra il Ftse 100 lo 0,2%.

Secondo gli operatori, oggi potrebbe pesare sul mercato azionario il brusco cambiamento a livello di CEO annunciato ieri sera da Nestlé: l'azienda alimentare ha colto infatti i mercati in contropiede. Anche se la performance operativa di Nestlé ha recentemente deluso gli investitori, un cambio a livello dirigenziale così inaspettato e rapido solleva domande riguardo all'esercizio, sottolineano alcuni osservatori.

Per il resto, gli operatori si aspettano scambi caratterizzati da tranquillità. È probabile che gli investitori rimangano cauti in vista del discorso del presidente della Federal Reserve statunitense Jerome Powell al simposio dei banchieri centrali a Jackson Hole. che si terrà nel pomeriggio. L'attenzione si concentrerà ora sulla politica monetaria della Fed. Gli investitori sperano di ricevere indicazioni su se e quanto la Fed ridurrà il tasso di interesse di riferimento a settembre e se si possono prevedere ulteriori tagli dei tassi di interesse nel corso dell'anno.

pv, ats