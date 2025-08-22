L'edificio che ospita la Borsa svizzera a Zurigo. Keystone

Apertura in calo stamane per la Borsa svizzera. Poco dopo le 9.00 l'indice dei titoli guida SMI segnava una contrazione dello 0,13% a 12'225,56 punti.

I principali mercati azionari del Vecchio continente hanno avviato la seduta senza una direzione precisa: in apertura Londra e Parigi scendevano dello 0,1%, Milano dello 0,05%, mentre Francoforte era in parità.

La Borsa di Tokyo ha terminato gli scambi poco variata, in scia alla chiusura negativa degli indici azionari statunitensi, con gli investitori che attendono nuove indicazioni dalla Federal Reserve, nel corso del tradizionale simposio previsto a Jackson Hole. L'indice Nikkei ha segnato una variazione appena positiva dello 0,05%, a quota 42'633,129.

Ieri Wall Street ha chiuso negativa. Il Dow Jones ha lasciato lo 0,34% a 44'785,50 punti, il Nasdaq lo 0,34% a 21'100,31 punti e lo S&P 500 lo 0,40% a 6'370,17 punti.