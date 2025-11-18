  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercati azionari La borsa svizzera apre in calo

SDA

18.11.2025 - 09:21

L'ingresso della Borsa svizzera, a Zurigo
L'ingresso della Borsa svizzera, a Zurigo
Keystone

Apertura in calo oggi per la Borsa svizzera. Pochi minuti dopo le 9.00, l'indice dei titoli guida SMI segnava una contrazione dello 0,37%, a 12'551,50 punti.

Keystone-SDA

18.11.2025, 09:21

18.11.2025, 09:29

I crescenti dubbi sul futuro corso della politica monetaria della Fed, la banca centrale statunitense, pesano sui mercati. Il valore dell'oro è in calo e il bitcoin è sceso sotto i 90mila dollari per al prima volta in sette mesi, ciò che secondo gli analisti è un ulteriore segno di nervosismo degli operatori.

Inizio di seduta con il segno meno anche peri principali mercati europei: Francoforte (-1,49%), Parigi (-1,25%), Londra (-1,05%) e Milano (-1,61%).

Stamane la Borsa di Tokyo ha terminato gli scambi in netto calo. L'indice di riferimento Nikkei è sceso del 3,22%, a quota 48'702,98. Ieri anche Wall Street ha terminato la seduta in negativo: il Dow Jones ha lasciato l'1,17% a 46'595,60 punti, il Nasdaq lo 0,86% a 22'702,56 punti e lo S&P 500 lo 0,90% a 6'673,75 punti.

I più letti

Mauro Corona sulla querela di De Laurentiis: «Non capisco un potente che se la prende con un poveraccio come me»
La vita movimentata delle favolose gemelle Kessler, nate e morte nello stesso giorno
Quando riceveranno il telefonino i figli di William e Kate? Ecco la risposta del principe
Mamma e figlia trovate in un congelatore a Innsbruck
I dipendenti pubblici del canton Vaud sono in sciopero

Altre notizie

San Gallo. SFS chiude uno stabilimento a Flawil, cancellati 75 impieghi

San GalloSFS chiude uno stabilimento a Flawil, cancellati 75 impieghi

Aziende in pericolo. Il monito da Google: se esplode la

Aziende in pericoloIl monito da Google: se esplode la "bolla IA" non si salva nessuno

2025. Posta: risultato in calo ma solido nei primi nove mesi

2025Posta: risultato in calo ma solido nei primi nove mesi