Borsa svizzera apre in cauto rialzo

Avvio in territorio positivo oggi per la Borsa svizzera. (immagine simbolica) Keystone

La Borsa svizzera ha aperto le contrattazioni in territorio positivo: alle 09.20 l'indice principale SMI avanza dello 0,35% a 10'883.13 punti, quello allargato SPI dello 0,37% a 13'914.05 punti.

Avvio in rialzo anche per le principali piazze europee in attesa di una serie di dati in arrivo dagli Stati Uniti tra cui il Pil in seconda lettura del terzo trimestre. Il FTSE 100 di Londra nei primi scambi saliva dello 0,13%, il DAX di Francoforte e il CAC 40 di Parigi dello 0,11% e il FTSE Mib di Milano dello 0,06%.

Stamani la Borsa di Tokyo ha chiuso le contrattazioni in rialzo (+0,46% a 26'507,87 punti), interrompendo la serie di cinque sedute negative consecutive, mentre ieri sera a Wall Street il Dow Jones è salito dell'1,60% a 33'376,48 punti, il Nasdaq dell'1,52% a 10'709,37 punti e lo S&P 500 dell'1,49% a 3'878,44 punti.

L'attenzione degli investitori è concentrata sulle banche centrali e sulle prossime mosse sul fronte dei tassi interesse, mentre arrivano segnali positivi dalle prime trimestrali.

ats