I listini sono in progressione ovunque. Keystone

La borsa svizzera apre in crescita: alle 9.12 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'249,29 punti, in aumento dello 0,32% rispetto alla chiusura di ieri.

L'attenzione degli investitori si concentra sui risultati delle trimestrali, elemento utile per testare l'andamento dell'economia globale. Sotto i riflettori le prossime decisioni delle banche centrali sulla politica monetaria, alla luce anche dei dati del prodotto interno lordo giapponese.

Oltre che a Zurigo, l'andamento in apertura è positivo anche per le principali borse europee. L'indice Dax di Francoforte ha aperto in crescita dello 0,49% a 17'028,75 punti, il Ftse 100 di Londra dello 0,43% a 7601,08 punti, il Ftse Mib di Milano dello 0,59% a 31'514,23 punti e il Cac 40 di Parigi dello 0,64% a 7726,26 punti.

Wall Street ieri ha chiuso in progressione. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,40% a 38'424,27 punti, il Nasdaq è cresciuto dell'1,30% a 15'859,15 punti, mentre lo S&P 500 ha fatto segnare un aumento dello 0,96% a 5000,62 punti.

Tokyo ai massimi da 34 anni

La borsa di Tokyo oggi ha pure concluso le contrattazioni in rialzo, assestandosi ai massimi in 34 anni, spinta dal recupero a Wall Street, con gli acquisti che si sono concentrati sulla tecnologia, dopo i risultati incoraggianti dalla stagione delle trimestrali. Il listino di riferimento Nikkei ha segnato un progresso dell'1,21% a 38'157,94 punti.

ns, ats