Avvio di seduta positivo alla borsa svizzera. Keystone

La borsa svizzera apre in crescita: alle 9.13, l'indice dei valori guida SMI segna 12'463,21 punti, con una variazione dello 0,38% rispetto alla chiusura di ieri.

SDA

Zurigo, contrariamente a quanto avvenuto per i grandi gruppi tecnologici statunitensi, non è stata toccata dall'onda d'urto di ieri per le preoccupazioni per l'intelligenza artificiale (IA) a basso costo di DeepSeek, un chatbot cinese basato sull'IA generativa e sull'apprendimento automatico.

La borsa di Tokyo oggi ha invece concluso gli scambi in netto ribasso proprio in scia al crollo del listino della tecnologia del Nasdaq, a New York. L'indice di riferimento Nikkei ha ceduto l'1,39% a quota 39'016,87 punti.

Ieri sera a Wall Street, il Nasdaq ha chiuso una seduta nera, perdendo il 3,07% a 19'341,84 punti, appesantito dall'effetto DeepSeek che ha innescato la fuga dei tecnologici. Il Dow Jones è salito dello 0,65% a 44'713,58 punti, mentre lo S&P 500 ha ceduto l'1,46% a 6012,32 punti.

Oggi gli investitori guardano alla decisione della Federal Reserve, prevista per la fine della settimana, in cui si prevede che la banca centrale degli Stati Uniti manterrà i tassi di interesse invariati.

La stagione degli utili pensa ai bilanci dei giganti tecnologici statunitensi, tra cui Apple e Meta (casa madre di Facebook, Instagram e WhatsApp).

L'andamento in apertura è contrastato per le principali borse europee. L'indice Dax di Francoforte ha aperto in aumento dello 0,25% a 21'334,56 punti, il Ftse 100 di Londra dello 0,02% a 8503,71 punti, il Ftse Mib di Milano dello 0,16% a 36'248,12 punti e il Cac 40 di Parigi ha perso lo 0,18% a 7892,69 punti.

ns, ats