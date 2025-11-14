  1. Clienti privati
Mercati azionari La borsa svizzera apre in flessione

SDA

14.11.2025 - 09:11

Le notizie da Asia e USA non sostengono i listini di Zurigo.
Keystone
Keystone

La borsa svizzera apre in calo l'ultima seduta della settimana: alle 09.07 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'696,78 punti, in flessione dello 0.51% rispetto a ieri.

Keystone-SDA

14.11.2025, 09:11

14.11.2025, 09:20

Il mercato prende atto della chiusura fortemente negativa di Wall Street (Dow Jones -1,65% a 47'456,98 punti, Nasdaq -2,29% a 22'870,36 punti). La pesantezza della borsa statunitense e la frenata in Cina in ottobre della produzione e delle vendite hanno avuto conseguenze sui mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico. La Borsa di Tokyo ha chiuso in calo dell'1,7%.

Le indicazioni negative arrivate dagli Stati Uniti dovrebbero, secondo gli osservatori, ripercuotersi anche sul mercato elvetico. L'assenza di dati chiave su occupazione e inflazione – non pubblicati durante lo shutdown del governo Trump – lascia gli investitori incerti sulla congiuntura e sulle possibili mosse di taglio dei tassi da parte della Fed. E questi numeri non sono attesi prima della riunione di dicembre. «Se la Fed manterrà anche solo un minimo di indipendenza e razionalità, non abbasserà i tassi alla cieca», commenta Swissquote.

Intanto il consigliere federale Guy Parmelin, reduce dagli incontri a Washington sui dazi, si è detto ottimista: «Abbiamo avuto un colloquio molto positivo e chiarito quasi tutti i punti». Appena definiti i dettagli, seguiranno aggiornamenti.

Per il momento i mercati si concentrano sulla stagione dei bilanci: tre blue chip hanno già diffuso i risultati, con luci e ombre. Richemont, che ha superato le attese nel primo semestre 2025/26 grazie al boom della gioielleria dovrebbe brillare, trascinando secondo gli analisti nella sua scia anche Swatch.

Sotto pressione invece Swiss Re: il riassicuratore ha fortemente aumentato l'utile nei primi nove mesi e si dice «su un'ottima strada» per centrare il target annuale. Tuttavia ha cancellato l'obiettivo di profitto nella divisione Vita e Salute. In rosso probabilmente Sonova, che ha deluso sul fronte degli utili rispetto alle stime degli analisti.

