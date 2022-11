La Borsa svizzera apre in leggero rialzo

Apertura in leggero rialzo per la Borsa svizzera Keystone

Apertura in leggero rialzo per la Borsa svizzera nella prima seduta settimanale: verso le 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'048,94 punti, in progressione dello 0,03 % rispetto a venerdì. Il listino allargato SPI perdeva invece lo 0,02% a 14'113,05 punti.

Il mercato ha preso atto della chiusura positiva venerdì a Wall Street (Dow Jones +0,59% a 33'795 punti, Nasdaq +0,01% a 11,146 punti), ma guarda anche all'andamento poco dinamico delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei +0,16% a 28'003,90 punti).

Gli operatori si aspettano una seduta poco movimentata, in una settimana caratterizzata da scambi contenuti in attesa della Festa del Ringraziamento giovedì negli Stati Uniti e del successivo orario ridotto venerdì per il Black Friday. A tenere oggi sotto stress i listini i timori che la Cina possa tornare su suoi passi e decidere una nuova stretta contro il Covid-19 in seguito a nuove vittime.

