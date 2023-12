Quella odierna è la pentultima seduta dell'anno. Keystone

La borsa svizzera ha iniziato con cauto ottimismo la seduta odierna. Alle 09.20, l'indice principale SMI guadagna lo 0,08% a 11'122,62 punti.

Trend simile anche per quanto riguarda le altre principali piazze del Vecchio Continente. Pochi minuti dopo l'avvio delle contrattazioni, a Milano il Ftse Mib saliva dello 0,21% a 30'486,76 punti, a Londra il FTSE-100 dello 0,23% a 7742,91 punti, a Francoforte il Dax dello 0,23% a 16'781,07 punti e a Parigi il CAC 40 dello 0,29% a 7593,94 punti.

In netto rialzo i mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico, con gli operatori che guardano soprattutto alle scelte della banche centrali sui tassi, a partire dalla Federal Reserve statunitense. In controtendenza la sola borsa di Tokyo, che ha chiuso in calo dello 0,4% dopo il dato deludente della produzione industriale giapponese.

Chiusura positiva ieri sera pure per Wall Street. Il Dow Jones è avanzato dello 0,30% a 37'656,52 punti, il Nasdaq ha guadagnato lo 0,16% a 15'099,18 punti, mentre lo S&P 500 ha messo a segno un progresso dello 0,14% a 4781,58 punti.

ats