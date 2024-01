Gli operatori aspettano oggi soprattutto il dato sull'inflazione negli Stati Uniti. Keystone

La borsa svizzera apre in lieve rialzo la penultima seduta della settimana: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'291,90 punti, in progressione dello 0,38% rispetto a ieri.

Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,45% a 37'695,73 punti, Nasdaq +0,75% a 14'969,65 punti) e guarda anche alle piazze asiatiche, con Tokyo che ha aggiornato i massimi dal 1990 (Nikkei +1,77% a 35'049,86 punti).

In primo piano oggi si troverà il dato sull'inflazione americana in dicembre, che sarà pubblicato nel pomeriggio. Potrebbe fornire indicazioni sul numero e sull'entità dei tagli dei tassi di interesse previsti dalla Federal Reserve per quest'anno.

Sul fronte interno i riflettori sono puntati su Partners Group (+1,55%), che dopo la chiusura delle contrattazioni fornirà le ultime cifre relative ai patrimoni amministrati. ABB (+0,80%) ha annunciato l'acquisizione di una start-up zurighese attiva nella navigazione robotica assistita da intelligenza artificiale. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Lonza (+1,69%), mentre il meno convincente appare Alcon (-0,47%). Nel mercato allargato VAT (+4,61%) ha dato le prime indicazioni sull'andamento degli affari nell'esercizio appena trascorso.

