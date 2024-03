La Pasqua si avvicina, gli operatori hanno meno lavoro. Keystone

La borsa svizzera apre in lieve rialzo la seduta di metà settimana: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'698,86 punti, in progressione dello 0,16% rispetto a ieri.

SDA

Il mercato prende atto della chiusura negativa di Wall Street (Dow Jones -0,08% a 39'282,33 punti, Nasdaq -0,42% a 16'315,70 punti) e guarda anche alle piazze asiatiche, con Tokyo positiva (Nikkei +0,90% a 40'762,73 punti).

L'atmosfera generale è orientata alla cautela: in vista del lungo fine settimana pasquale gli investitori evitano di assumersi troppi rischi. La stagione dei risultati annuali sta giungendo a conclusione e sempre più in primo piano torna quindi la politica monetaria. Per determinare gli orientamenti della Federal Reserve fondamentali saranno i dati sull'inflazione: e a questo proposito vi è grande attesa per la giornata di venerdì, quando sarà pubblicato l'indice dei prezzi PCE, quello preferito dalla banca centrale. Le borse saranno però quel giorno chiuse, sia negli Stati Uniti che in Europa.

Sul fronte interno UBS (-0,50%) ha trovato un accordo con la società americana Apollo riguardo ai prodotti cartolarizzati che un tempo erano di Credit Suisse. Sorvegliata speciale è anche Roche (+0,39%), dopo il via libera negli Usa a un suo test per diagnosticare la malaria nei donatori di sangue. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Alcon (+0,70%), mentre il meno convincente appare Sika (-0,30%).

Nel mercato allargato hanno informato sull'andamento degli affari Accelleron (dato non ancora disponibile) e GAM (-2,24%). Ypsomed (+1,39%) ha annunciato la cessione di alcune attività.

ats