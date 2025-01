È tornato l'ottimismo sui mercati finanziari. Keystone

La borsa svizzera apre in lieve rialzo la penultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'789,07 punti, in progressione dello 0,06% rispetto a ieri.

Keystone-SDA, ats SDA

Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +1,65% a 43'221,55 punti, Nasdaq +2,45% a 19'511,23 punti) e guarda anche all'andamento delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei +0,33% a 38'572,60 punti).

A influenzare i corsi sono gli ultimi dati sull'inflazione americana: l'indice core, quello maggiormente osservato dalla Federal Reserve, si è rivelato inferiore alle previsioni. Ciò attenua i timori che la banca centrale statunitense possa sospendere il ciclo di tagli dei tassi d'interesse nel 2025 o che sia addirittura costretta ad aumentarli. Viene giudicato in modo positivo anche l'accordo sul cessate il fuoco a Gaza, in un quadro che è comunque sempre in divenire.

A livello di singoli titoli si sta mettendo in mostra Richemont (+8,16%), che ha chiaramente superato i pronostici in relazione ai ricavi realizzati nel trimestre natalizio. Meno bene è stato per contro accolto il dato del fatturato di Geberit (+0,16%). Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Logitech (+1,17%), mentre il meno convincente appare Novartis (-0,20%).

Nel mercato allargato in primo piano si trova Forbo (dato non ancora disponibile), dopo una raccomandazione di UBS.