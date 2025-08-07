  1. Clienti privati
Mercati azionari La Borsa svizzera apre in lieve rialzo

SDA

7.8.2025 - 09:39

Ancora una volta l'argomento numero uno sui mercati è quello dei dazi.
Keystone

La borsa svizzera apre in lieve rialzo la penultima seduta della settimana: alle 09.20 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'766,82 punti, in progressione dello 0,10% rispetto a ieri.

Keystone-SDA

07.08.2025, 09:39

Il mercato prende atto della chiusura positica di Wall Street (Dow Jones +0,18% a 44'193,12 punti, Nasdaq +1,21% a 21'169,42 punti) e guarda anche all'andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +0,65% a 41'059,15 punti).

L'accordo dell'ultimo minuto che avrebbe potuto scongiurare i dazi del 39% decisi dagli Stati Uniti contro la Svizzera non c'è stato: le nuove barriere doganali, che interessano anche decine di altri paesi, sono entrate formalmente in vigore oggi.

Un certo sostegno ai corsi arriva comunque dai solidi risultati aziendali e dalla speranza di un imminente taglio dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve: il mercato dà al 95% la probabilità che l'istituto riduca il costo del denaro in settembre.

In Svizzera al centro dell'attenzione figura Amrize (-6,74%), che ha pubblicato i risultati semestrali. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Logitech (+1,18%), mentre il meno convincente appare Novartis (-0,48%).

Nel mercato allargato ha informato sull'andamento degli affari diverse aziende, fra cui possono essere citate Sandoz (+4,89%) e Lastminute.com (invariata).

