  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercati azionari La Borsa svizzera apre in lieve rialzo

SDA

9.9.2025 - 09:03

È un momento in cui gli investitori rimangono prudenti.
È un momento in cui gli investitori rimangono prudenti.
Keystone

La borsa svizzera apre in lieve rialzo la seconda seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'318,65 punti, in progressione dello 0,05% rispetto a ieri.

Keystone-SDA

09.09.2025, 09:03

09.09.2025, 09:07

Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,25% a 45'514,95 punti, Nasdaq +0,45% a 21'798,70 punti) e guarda anche all'andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -0,42% a 43'459,29 punti).

Gli investitori si mostrano prudenti in vista della pubblicazione, giovedì, degli ultimi dati sull'inflazione negli Stati Uniti. Si tratterà di vedere se sosterranno lo scenario attualmente privilegiato dagli analisti, quello di un taglio dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve. In primo piano figura anche la crisi di governo in Francia, con la caduta dell'esecutivo di François Bayrou.

Sul fronte interno al centro dell'attenzione figura Novartis (-0,18%), che rileva per 1,4 miliardi di dollari la società biotecnologica americana Tourmaline Bio. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Givaudan (+1,06%), mentre il meno convincente appare UBS (-0,46%).

Nel mercato allargato Sandoz (+0,64%) ha annunciato l'archiviazione della vertenza con il gruppo americano Regeneron riguardo al Enzeevu, un biosimilare per gli occhi.

I più letti

«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Lucio Corsi: «Cantare con Ivan Graziani o Lucio Dalla grazie all'AI? Mi sarebbe piaciuto conoscerli»
La principessa Mette-Marit di Norvegia annulla un altro viaggio ufficiale, ecco perché
Ecco le prime foto ufficiali della principessa Kate con il nuovo look biondo
Ecco il campo nella foresta in cui il padre ha nascosto i tre figli per 4 anni

Altre notizie

Svizzera. Sensibile aumento dei salari nel 2025, +2,3% a livello nominale

SvizzeraSensibile aumento dei salari nel 2025, +2,3% a livello nominale

Grande distribuzione. Spar torna in mani svizzere: operazione da 46,5 milioni

Grande distribuzioneSpar torna in mani svizzere: operazione da 46,5 milioni

Mercati azionari. La Borsa svizzera chiude in rosso, SMI a -0,47%

Mercati azionariLa Borsa svizzera chiude in rosso, SMI a -0,47%