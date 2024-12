È attesa una giornata tutto sommato tranquilla. Keystone

La borsa svizzera apre in lieve ribasso l'ultima seduta dell'anno: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'578,61 punti, in flessione dello 0,09% rispetto a venerdì.

Gli investitori prendono atto della chiusura positiva di venerdì a Wall Street (Dow Jones -0,77% a 42,992,21 punti, Nasdaq -1,49% a 19'722,03 punti) e guardano anche all'andamento odierno contrastato delle piazze asiatiche, con Tokyo debole (Nikkei -0,96% a 39'894.54 punti).

La giornata è attesa molto calma, con bassi livelli di contrattazione. Proprio questa relativa illiquidità del mercato potrebbe comunque portare a variazioni importanti a livello di singole azioni. Saranno diffusi alcuni indicatori congiunturali, sia negli Stati Uniti che in Svizzera (barometro KOF), ma non si tratta di impulsi che possono dare vere scosse ai corsi.

Al momento la performance dell'SMI nel 2024 è di circa il 4%. «A ciò si aggiunge un rendimento dei dividendi del 3%: in questo modo il bilancio appare più o meno in linea con le aspettative», afferma un operatore. Ai massimi dell'anno, a fine agosto, l'SMI era però in rialzo di oltre il 12%.

A livello di singoli titoli Novartis (-0,07%) ha annunciato novità positive riguardo a un suo preparato per il trattamento dell'atrofia muscolare spinale (SMA). Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Kühne+Nagel (+0,29%), mentre il meno convincente appare Sika (-0,60%). Nel mercato allargato va segnalata Swissquote (-0,57%), che soffre per il corso del bitcoin sceso a 93'000 dollari, dal record di 106'000.