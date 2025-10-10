  1. Clienti privati
La Borsa svizzera apre in lieve ribasso

SDA

10.10.2025 - 09:31

L'ingresso della sede della Borsa svizzera SIX
L'ingresso della sede della Borsa svizzera SIX
Keystone

La borsa svizzera apre in leggero ribasso l'ultima seduta della settimana: alle 09.03 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'603,20 punti, in flessione dello 0,05% rispetto a ieri.

Keystone-SDA

10.10.2025, 09:31

10.10.2025, 09:43

Il mercato ha preso atto della chiusura negativa di Wall Street (Dow Jones -0,52% a 46'358,42 punti, Nasdaq -0,08% a 23'024,63 punti) e di Tokyo (Nikkei -0,32% a 48'088,80 punti).

La Borsa giapponese ha concluso l'ultima seduta settimanale col segno meno, con l'indice di riferimento che è arretrato dai massimi storici, complici i segnali che arrivano da Washington di un prolungamento delle trattative sulla risoluzione dello shutdown in corso.

I mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico sono generalmente in calo dopo la discesa di Wall Street anche sui dubbi per la tenuta dei titoli legati allo sviluppo dell'Intelligenza artificiale.

Dal canto loro, i mercati azionari del Vecchio continente hanno aperto senza una direzione precisa: in apertura la Borsa migliore è quella di Milano che sale dello 0,26%, con Parigi in crescita dello 0,2%. Piatta Francoforte, mentre Londra cede lo 0,1%.

