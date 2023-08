Si torna a osservare i grafici nelle sale di negoziazione europee. Keystone

La borsa svizzera apre in rialzo la penultima seduta della settimana: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'039,68 punti, in progressione dello 0,60% rispetto a ieri.

Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,54% a 34'472,98 punti, Nasdaq +1,59% a 13'721,03 punti) e delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei +0,87% a 32,287,21 punti).

A sostenere i corsi sono innanzitutto i brillanti risultati pubblicati ieri sera dal colosso americano dei chip Nvidia, che dovrebbero fungere da traino per i valori tecnologici. Nel contempo si sono lievemente attenuati i timori di una nuova stretta monetaria negli Stati Uniti: gli indici americani dei responsabili degli acquisti, più deboli del previsto, alimentano infatti la speranza che la Federal Reserve non alzi ulteriormente i tassi, per evitare di portare il paese in recessione.

Sempre in materia di politica monetaria si apre oggi a Jackson Hole, nello stato americano dello Wyoming, il tanto atteso simposio dei banchieri centrali, che durerà sino a sabato. Gli operatori aspettano con trepidazione il discorso che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell terrà domani.

Sul fronte interno si sta subito mettendo in mostra Logitech (+0,67%), sostenuta dalla novità di Nvidia; fra gli altri valori SMI il più ispirato è Sonova (+1,40%), mentre il meno convincente appare Sika (-0,89%). Nel mercato allargato SPS (-0,36%) ha informato sull'andamento degli affari, mentre Huber+Suhner (+1,23%) ha annunciato una collaborazione con la società sudcoreana HL Klemove nel campo della guida autonoma.

ats