Per i mercati finanziari una giornata importante sarà quella di venerdì, quando sarà pubblicato il rapporto mensile sul mercato del lavoro americano. Keystone

La borsa svizzera apre in rialzo la seconda seduta della settimana: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'076,16 punti, in progressione dello 0,39% rispetto a ieri.

Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,62% a 34'559,98 punti, Nasdaq +0,84% a 13,705,13 punti) e delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei +0,18% a 32,226,97 punti).

Le piazze finanziarie stanno reagendo con favore al taglio delle tasse sulle transazioni azionarie deciso in Cina. «Gli investitori sperano ora nella determinazione del governo di Pechino a sostenere maggiormente la propria economia», afferma un operatore. Vengono anche accolti bene i colloqui in corso fra Cina e Stati Uniti nella disputa sulle questioni commerciali.

In generale cresce inoltre l'attesa per il rapporto sul mercato del lavoro statunitense che sarà pubblicato venerdì. Come è noto la situazione dell'impiego è di grande importanza per le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve. «Un forte dato sull'occupazione potrebbe ridare slancio ai falchi della Fed», commenta un trader.

Sul fronte interno Roche (+0,33%) ha annunciato un'ulteriore approvazione per Evrysdi: nell'Ue il trattamento per bambini affetti da atrofia muscolare spinale potrà essere usato anche su neonati di età inferiore ai due mesi. Kühne+Nagel (+0,45%) ha invece fatto sapere di aver ottenuto un importante ordine nel campo dell'energia sostenibile, senza peraltro fornire ulteriore dettagli finanziari. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Givaudan (+0,70%), mentre il meno convincente appare UBS (-0,14%).

Nel mercato allargato gli analisti stanno studiando i semestrali di Flughafen Zürich (+1,92%). Dopo il fallimento dell'acquisizione da parte di Liontrust, GAM (+3,13%) ha ora riferito di aver ottenuto un finanziamento immediato di 20 milioni di franchi dal gruppo di investitori Newgame.

