La borsa svizzera apre in rialzo la prima seduta della settimana: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'211,93 punti, in progressione dello 0,32% rispetto a venerdì.

SDA

Il mercato prende atto della chiusura negativa di venerdì a Wall Street (Dow Jones -0,93% a 40'287,53 punti, Nasdaq -0,81% a 17'726,94 punti) e guarda anche all'andamento odierno delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei -1,16% a 39'599,00 punti).

Gli investitori si interrogano sull'impatto che potrà avere il ritiro dalla corsa per la rielezione del presiedente americano Joe Biden, che apporta ulteriore tensione e incertezza in un quadro tutto in divenire. Non è escluso un aumento della volatilità fino a quando non si saprà il nome del nuovo candidato democratico.

Argomento di discussione è anche il taglio dei tassi operato a sorpresa dalla banca centrale cinese. La settimana sarà inoltre all'insegna di numerosi risultati aziendali.

Sul fronte interno i riflettori sono già puntati su giovedì, quando tre società di primo piano informeranno sull'andamento degli affari: si tratta di Nestlé (+0,45%), Roche (+0,29%) e Lonza (+0,83%). Nel frattempo fra gli altri valori SMI il più ispirato è Geberit (+0,79%), mentre il meno convincente appare Zurich (-0,99%).

Nel mercato allargato Belimo (+9,10%) ha presentato i semestrali. Barry Callebaut (+3,92%) sta rimbalzando, dopo aver vissuto venerdì una giornata difficile.

ats