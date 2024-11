I mercati europei sono chiamati a digerire le ultime novità da oltre Atlantico. Keystone

La borsa svizzera apre in rialzo la penultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'554,11 punti, in progressione dello 0,13% rispetto a ieri.

Gli investitori prendono atto della chiusura contrastata di Wall Street (Dow Jones +0,32% a 43'408,47 punti, Nasdaq -0,11% a 18'966,14 punti) e guardano anche all'andamento delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei -0,85% a 38'026,17 punti).

I tanto attesi risultati del colosso tecnologico americano Nvidia, la società a maggiore capitalizzazione borsistica del pianeta, si sono rivelati superiori alle aspettative, ma le azioni dell'impresa sono calate nelle contrattazioni dopo le 22.00.

Intanto gli investitori continuano a far fronte alle incertezze geopolitiche, in particolare in relazione a un'ulteriore escalation del conflitto in Ucraina. Nel corso della giornata arriveranno poi diversi dati macroeconomici dagli Stati Uniti, primi fra tutti le richiese di sussidio alla disoccupazione.

A livello di singoli titoli si stanno mettendo in mostra Novartis (+0,54%) e Zurich (+1,62%), che hanno presentato nuovi obiettivi di medio termine. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Logitech (+1,99%), mentre il meno convincente appare Partners Group (-1,23%).

Nel mercato allargato gli occhi sono puntanti su Julius Bär (-0,11%), che ha pubblicato un dato sui patrimoni amministrati in crescita dopo dieci mesi.

