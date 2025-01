Gli operatori continuano a guardare a quanto sta facendo Donald Trump. Keystone

La borsa svizzera apre in rialzo la seduta di metà settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'181,29 punti, in progressione dello 0,58% rispetto a ieri.

Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +1,24% a 44'025,81 punti, Nasdaq +0,64% a 19'756,78 punti) e guarda anche all'andamento delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei +1,58% a 39'646,25 punti).

Al centro dell'attenzione continuano a essere le prime mosse del nuovo presidente americano Donald Trump. Diversi operatori accolgono con favore il fatto che non siano stati decisi dazi immediati sulle importazioni. Ma la situazione è in divenire: «stiamo valutando dazi del 10% a carico della Cina sulla base del fatto che stanno inviando fentanyl in Messico e Canada», ha affermato ieri il 78enne. Il fentanyl è un oppiaceo sintetico: la Cina è il principale produttore di componenti chimici necessari per la sua realizzazione.

A livello di singoli titoli cede Swiss Re (-0,29%), interessata da un cambiamento di raccomandazione operato da HSBC. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Roche (+1,63%), mentre il meno convincente appare Geberit (-0,83%).

Nel mercato allargato in primo piano si trova Barry Callebaut (-2,44%), che ha pubblicato i dati sulle vendite trimestrali.