Il clima generale è positivo. Keystone

La borsa svizzera apre in rialzo l'ultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'662,67 punti, in progressione dello 0,46% rispetto a ieri.

Gli investitori prendono atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,38% a 44'882,13 punti, Nasdaq +0,25% a 19'681,75 punti) e guardano anche all'andamento delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei +0,15% a 39'572,49 punti).

Il mercato elvetico potrebbe oggi concludere la sua 14esima giornata consecutiva in rialzo: una striscia così lunga non si era mai vista dall'introduzione dell'SMI, nel 1988. Secondo gli operatori vista la situazione non è però esclusa una fase di consolidamento.

Il quadro economico rimane peraltro positivo, specialmente negli Stati Uniti. Oltre ai buoni risultati aziendali anche i dati sull'andamento congiunturale danno un sostegno: il prodotto interno lordo americano ha perso slancio nel quarto trimestre, ma la dinamica appare ancora robusta. Inoltre il miglioramento della propensione a investire, dopo l'elezione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è motivo di ottimismo. Sul fronte della politica monetaria attenzione sarà prestata oggi alla pubblicazione dell'indice dell'inflazione PCE, quello preferito dalla Federal Reserve.

Sul fronte interno i riflettori sono puntati su Novartis (+2,25%), che ha presentato conti in crescita nell'esercizio 2024. Logitech (+1,48%) approfitta di un giudizio di Deutsche Bank e in generale del buon momento per i titoli tecnologici. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Givaudan (+0,57%), mentre il meno convincente appare Alcon (-0,59%).

Nel mercato allargato si guarda a Galderma (dato non ancora disponibile), che ha reso noti dati clinici positivi relativi a un suo preparato. Swatch (+0,21%) è poco mossa dopo aver guadagnato ieri il 2% sulla scia dei risultati annuali.