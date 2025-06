Si guarda soprattutto al pomeriggio, quando sarà diffuso il dato sull'inflazione americana. Keystone

La borsa svizzera apre in rialzo la seconda seduta della settimana: alle 09.03 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'362.53 punti, in progressione dello 0,09% rispetto a ieri.

Keystone-SDA SDA

Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,25% a 42'866,87 punti, Nasdaq +0,63% a 19'714,99 punti) e guarda anche all'andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +0,55% a 38'421,19 punti).

In primo piano rimane il tema dei dazi: nella notte Stati Uniti e Cina hanno trovato un accordo su un quadro generale nell'ambito dei colloqui che si sono svolti in questi giorni a Londra. «Ma la semplice assenza di una nuova escalation non è più sufficiente a far salire i corsi», ha commentato un operatore.

Molto atteso è il dato sull'inflazione negli Stati Uniti in maggio che sarà pubblicato nel pomeriggio: fornirà un altro importante tassello per cercare di prevedere la decisione sui tassi d'interesse che sarà adottata la settimana prossima dalla Federal Reserve.

Sul fronte interno al centro dell'attenzione figura UBS (+0,72%), che ieri ha perso il 5% sulla scia dei nuovi requisiti di capitale proposti venerdì dal Consiglio federale. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Lonza (+0,69%), mentre il meno convincente appare Sonova (-1,00%).

Nel mercato allargato Dätwyler (-0,50%) ha annunciato la chiusura di uno stabilimento negli Usa. Leonteq (+0,56%) ha da parte sua fatto sapere che distribuirà prodotti strutturati conformi alla sharia insieme a Emirates Islamic, istituto di Dubai.