Al centro dell'attenzione oggi vi è il tema dei dazi. Keystone

La borsa svizzera apre in rialzo la prima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'043,78 punti, in progressione dello 0,74% rispetto a venerdì.

Keystone-SDA SDA

Il mercato prende atto della chiusura positiva di venerdì a Wall Street (Dow Jones +0,47% a 44'901,92 punti, Nasdaq +0,24% a 21'108,32 punti) e guarda anche all'andamento odierno delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -1,10% a 40'998,27 punti).

Gli operatori sperano che l'accordo sottoscritto da Stati Uniti e Unione europea sui dazi porti a un generale allentamento delle tensioni nell'ambito delle vertenze commerciali. Per quanto riguarda i colloqui tra Usa e Cina si prevede che le parti si concedano reciprocamente altri 90 giorni per i negoziati. La Svizzera è da parte sua sempre in attesa di novità.

Durante la settimana gli investitori presteranno attenzione anche alla riunione di politica monetaria della Federal Reserve e al rapporto mensile sul mercato del lavoro statunitense, nonché a numerosi dati aziendali di colossi internazionali, primi fra tutti Apple, Microsoft e Amazon.

Sul fronte interno osservata speciale è UBS (+0,53%), dopo che l'istituto è stato al centro di diversi articoli della stampa domenicale. Roche (+1,39%) è favorita dal fatto che al prossimo congresso mondale sull'Alzheimer, che si tiene in questi giorni a Toronto, presenta le sue ultime novità. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Logitech (+1,62%), mentre il meno convincente appare Richemont (-0,11%).

Nel mercato allargato Landis+Gyr (dato non ancora disponibile) dovrebbe essere favorita da una raccomandazione di Berenberg.