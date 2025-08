Inizio incoraggiante del mercato zurighese. Keystone

La borsa svizzera ha iniziato in rialzo la seduta odierna. Alle 09.20, l'indice principale SMI guadagnava rispetto a ieri lo 0,34% a 11'858,77 punti.

Keystone-SDA SDA

Zurigo è dunque partita col piede giusto dopo che ieri, nella prima seduta dall'annuncio dei dazi del 39% imposti alla Svizzera dal presidente statunitense Donald Trump, aveva dovuto accusare un lieve ribasso, ben lontano comunque dal crollo temuto da qualcuno.

Per quanto riguarda le principali piazze del Vecchio Continente, pochi minuti dopo l'avvio delle contrattazioni Francoforte saliva dello 0,66% a 23'915,62 punti, Londra dello 0,52% a 9175,83 punti, Parigi dello 0,49% a 7669,31 punti e Milano dello 0,23% a 40'792,15 punti.

In Asia, la borsa di Tokyo ha archiviato la seduta in avanzata, con il Nikkei che segna un +0,64% a 40'549,54 punti. Bene pure gli altri mercati del continente, sulla scia dell'ottimismo per un taglio dei tassi Usa in settembre.

Ieri sera anche Wall Street ha chiuso su note positive. Il Dow Jones ha guadagnato l'1,34% a 44'173,64 punti, il Nasdaq l'1,95% a 21'053,58 punti e l'S&P 500 l'1,47% a 6329,94 punti.