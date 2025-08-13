Per gli operatori finanziari la giornata si presenta calma. Keystone

La borsa svizzera apre in rialzo la seduta di metà settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'913,70 punti, in progressione dello 0,23% rispetto a ieri.

Keystone-SDA SDA

Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +1,10% a 44'458,61 punti, Nasdaq +1,39% a 21'681,90 punti) e guarda anche all'andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +1,30% a 43'274,67 punti).

L'atmosfera generale è favorita dal dato sull'inflazione pubblicato ieri negli Stati Uniti: il rincaro è risultato inferiore alla attese, cosa che potrebbe aprire la strada in settembre a un taglio dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve. La giornata si presenta peraltro calma: non sono attesi importanti indicatori congiunturali e anche sul fronte aziendale vi è poco movimento.

A livello di singoli titoli Richemont (+0,58%) si è vista abbassare l'obiettivo di corso da Kepler Cheuvreux, che ha comunque mantenuto la raccomandazione all'acquisto. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Amrize (+1,59%), mentre il meno convincente appare UBS (-0,27%).

Nel mercato allargato Straumann (-2,99%) ha diffuso semestrali inferiori alle attese. Avolta (dato non ancora disponibile) ha annunciato di essersi assicurata una concessione all'aeroporto californiano di San José.