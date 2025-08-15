  1. Clienti privati
Mercati azionari La Borsa svizzera apre in rialzo

SDA

15.8.2025 - 09:02

Gli occhi degli operatori sono oggi puntati sull'Alaska.



La borsa svizzera apre in rialzo l'ultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'067,78 punti, in progressione dello 0,55% rispetto a ieri.







Il mercato prende atto della chiusura debole di Wall Street (Dow Jones -0,02% a 44'911,26 punti, Nasdaq -0,01% a 21'710,67 punti) e guarda anche all'andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +1,71% a 43'378,31 punti).

Dopo le ultime giornate positive l'aria si sta facendo più rarefatta, ha commentato un operatore. Un certo sostegno ai corsi continua a provenire dalla prospettiva di un taglio dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve. Ma in vista dell'incontro di questa sera in Alaska tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin gli investitori dovrebbero assumere un atteggiamento cauto.

Se l'abboccamento dovesse avere esito positivo e si profilasse all'orizzonte una soluzione alla guerra in Ucraina le speranze di pace potrebbero risollevare il morale dei consumatori, delle imprese e dei mercati. Ciò comporterebbe una flessione dei prezzi dell'energia e sposterebbe l'attenzione sulla ricostruzione dell'Ucraina.

Sul fronte interno scarseggiano le notizie di rilievo concernenti le aziende. Fra i valori SMI il più ispirato è Roche (+0,80%).

