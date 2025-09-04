  1. Clienti privati
Mercati azionari La Borsa svizzera apre in rialzo

SDA

4.9.2025 - 09:03

È attesa un'altra giornata non troppo movimentata.
Keystone

La borsa svizzera apre in rialzo la penultima seduta della settimana: alle 09.03 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'240,63 punti, in progressione dello 0,33% rispetto a ieri.

Keystone-SDA

04.09.2025, 09:03

04.09.2025, 09:35

Il mercato prende atto della chiusura contrastata di Wall Street (Dow Jones -0,05% a 45'271,23 punti, Nasdaq +1,02% a 21'497,73 punti) e guarda anche all'andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +1,53% a 42'580,27 punti).

I corsi sono sostenuti dalla speranza di un abbassamento dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve e dall'allentamento della tensione sul fronte dei rendimenti obbligazionari statunitensi.

La prudenza rimane comunque d'obbligo, in attesa della pubblicazione – nella giornata di domani – del rapporto mensile sul mercato del lavoro americano. Prima d'allora susciteranno oggi sicuramente interesse i dati sulla creazione di impieghi nel settore privato Usa che saranno diffusi da ADP, multinazionale attiva nella gestione del personale.

A livello di singoli titoli scarseggiano le notizie di rilievo. JPMorgan e Kepler Cheuvreux hanno abbassato l'obiettivo di corso di Partners Group (+0,02%), pur mantenendo le rispettive raccomandazioni. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è ABB (+1,62%), mentre il meno convincente appare Amrize (-0,50%).

Nel mercato allargato Dormakaba (dato non ancora disponibile) dovrebbe beneficiare di un giudizio di Kepler Cheuvreux.

