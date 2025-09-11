Dopo quattro giorni in calo, la Borsa svizzera ha aperto le contrattazioni in rialzo. Keystone

Apertura in rialzo oggi per la Borsa svizzera: alle 09.20 l'indice principale SMI sale dello 0,39% a 12'264.46 punti. Gli operatori parlano di una ripresa tecnica dopo quattro giorni di quotazioni in calo.

Keystone-SDA SDA

In ogni caso, prima della pubblicazione del rapporto sull'inflazione americana in agosto, nel primo pomeriggio, non bisogna aspettarsi che gli investitori si espongano troppo. Questi sperano di ottenere indicazioni importanti sulla politica monetaria della Federal Reserve.

Un taglio è considerato praticamente certo. Tuttavia, dopo il sorprendente calo dei prezzi alla produzione e i dati deboli sul mercato del lavoro, sono aumentate le speculazioni sul fatto che la Federal Reserve potrebbe abbassare i tassi d'interesse la prossima settimana in misura superiore alle attese, in particolare se il tasso d'inflazione dovesse risultare nettamente più basso rispetto alle attese. In tal caso, potrebbe esserci addirittura un taglio dei tassi di 50 punti base.

La Banca centrale europea, invece, dovrebbe avere un'influenza piuttosto limitata sugli eventi: nel primo pomeriggio dovrebbe comunicare che il tasso rimarrà invariato al 2,0%.

Avvio in lieve rialzo anche per le principali piazze europee, dopo che a Tokyo il Nikkei ha chiuso aggiornando il record per il secondo giorno consecutivo, salendo dell'1,22%, a quota 44'372.50, mentre ieri sera Wall Street ha terminato le contrattazioni contrastata. Il Dow Jones ha ceduto lo 0,48% a 45'490.92 punti, il Nasdaq è salito dello 0,03% a 21'886.06 punti e lo S&P 500 è cresciuto dello 0,30% a 6'532.04 punti.