  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercati azionari La Borsa svizzera apre in rialzo

SDA

29.9.2025 - 09:03

Il mercato cerca nuovi stimoli.
Il mercato cerca nuovi stimoli.
Keystone

La borsa svizzera apre in rialzo la prima seduta di una settimana a cavallo fra settembre e ottobre: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'968,62 punti, in progressione dello 0,33% rispetto a venerdì.

Keystone-SDA

29.09.2025, 09:03

29.09.2025, 09:05

Il mercato prende atto della chiusura positiva di venerdì a Wall Street (Dow Jones +0,65% a 46'247,29 punti, Nasdaq +0,44 a 22'484,07 punti) e guarda anche all'andamento odierno delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -0,69% a 45'043,75 punti).

La settimana si annuncia all'insegna del rapporto mensile sul mercato del lavoro americano, che sarà pubblicato venerdì. Potrebbe essere determinante in vista della riunione della Federal Reserve del 30 ottobre, rafforzando o al contrario attenuando la prospettiva di due prossimi tagli dei tassi entro la fine dell'anno da parte dell'istituto.

Sul fronte interno osservate Richemont (+0,23%) è favorita da raccomandazioni di UBS e Barclays. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Sika nza (+0,74%), mentre il meno convincente appare Kühne+Nagel (-0,23%).

Nel mercato allargato sorvegliata speciale è Ypsomed (-2,40%), che tiene oggi la giornata degli investitori.

I più letti

Barbara D'Urso fra polemiche e sparate: «Ma io sono figa sopra ogni cosa»
Il virus del Nilo occidentale si diffonde rapidamente, casi segnalati anche in Ticino
Ecco il migliore, e il peggiore, comune dove abitare in Svizzera
Ermotti canta «Adieu liebe Schweiz», spopola un video fake su UBS
Trump ha ragione sulla Svizzera? Ecco il fact checking del discorso all'ONU

Altre notizie

Riorganizzazione. Lufthansa annuncia tagli di 4000 posti di lavoro amministrativi

RiorganizzazioneLufthansa annuncia tagli di 4000 posti di lavoro amministrativi

Ecco come mai. Ermotti canta «Adieu liebe Schweiz», spopola un video fake su UBS

Ecco come maiErmotti canta «Adieu liebe Schweiz», spopola un video fake su UBS

Lavoro e finanza. Banche cercano più personale, annunci +1,6% in settembre

Lavoro e finanzaBanche cercano più personale, annunci +1,6% in settembre