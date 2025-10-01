  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercati azionari La Borsa svizzera apre in rialzo

SDA

1.10.2025 - 09:11

L'attenzione dei mercati è rivolta una volta ancora agli Stati Uniti.
L'attenzione dei mercati è rivolta una volta ancora agli Stati Uniti.
Keystone

La borsa svizzera apre in rialzo la seduta di metà settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'193,90 punti, in progressione dello 0,70% rispetto a ieri.

Keystone-SDA

01.10.2025, 09:11

Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,18% a 46'397,89 punti, Nasdaq +0,30% a 22'660,01 punti) e guarda anche all'andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -0,85% a 44'550,85 punti).

L'atteggiamento generale è orientato alla prudenza sulla scia dello shutdown, lo stallo sul bilancio negli Stati Uniti che nella notte ha portato alla chiusura di numerosi servizi pubblici, per la prima volta in sette anni.

Secondo gli esperti sarà soprattutto la durata del blocco a determinare l'impatto che avrà sulle piazze finanziarie.

È la prima volta in 7 anni. Gli Stati Uniti entrano ufficialmente in shutdown

È la prima volta in 7 anniGli Stati Uniti entrano ufficialmente in shutdown

La situazione potrebbe anche portare allo slittamento della pubblicazione dell'atteso rapporto sul mercato del lavoro americano, la cui diffusione era prevista per venerdì. Come noto il documento viene ritenuto importante nel determinare la politica monetaria della Federal Reserve.

A livello di singoli titoli in primo piano rimangono Novartis (+2,28%) e Roche (+3,12%), dopo che ieri il concorrente americano Pfizer si è detto disposto ad abbassare il prezzo dei medicinali negli Stati Uniti.

Kühne+Nagel (+0,20%) ha aperto la sua prima filiale indipendente con magazzino annesso in Islanda, mentre Sika (-0,42%) ha rilevato un produttore danese di malta. 

I più letti

Ecco le novità e i cambiamenti in vigore in Svizzera a partire da ottobre
Momento da brivido al lago di Oeschinen: influencer attaccata da una mucca
Fermato in dogana con alcol, frittelle di carne e un gatto
I paradisi delle vacanze in Spagna sommersi dall'acqua, ecco il video
Presto bisognerà dire addio a Windows 10, cosa fare se hai questo sistema operativo?

Altre notizie

Svizzera. Commercio al dettaglio: vendite in calo in agosto

SvizzeraCommercio al dettaglio: vendite in calo in agosto

Industria farmaceutica. L'accordo di Pfizer negli Stati Uniti mette le ali a Novartis e a Roche in borsa

Industria farmaceuticaL'accordo di Pfizer negli Stati Uniti mette le ali a Novartis e a Roche in borsa

Svizzera. Ristrutturare casa costerà di più e le forniture saranno a rischio

SvizzeraRistrutturare casa costerà di più e le forniture saranno a rischio