Mercati azionari La Borsa svizzera apre in rialzo

SDA

8.10.2025 - 09:03

Il mercato è alla ricerca di nuovi equilibri.

Keystone

La borsa svizzera apre in rialzo la seduta di metà settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'555,92 punti, in progressione dello 0,27% rispetto a ieri.

Keystone-SDA

08.10.2025, 09:03

08.10.2025, 09:10

Il mercato prende atto della chiusura negativa di Wall Street (Dow Jones -0,20% a 46'602,98 punti, Nasdaq -0,67% a 22'788,36 punti) e guarda anche all'andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -0,45% a 47'734,99 punti).

In primo piano rimangono la crisi politica in Francia e gli sviluppi in materia di nuove tecnologie, mentre negli Stati Uniti comincia a farsi sentire la carenza di dati congiunturali dovuti schutdown, il blocco delle attività governative federali non essenziali che si verifica quando il Congresso non riesce ad approvare la legge di bilancio. Non passa poi inosservato l'andamento dell'oro, che oggi ha superato per la prima volta nella storia i 4000 dollari all'oncia.

Sul fronte interno i riflettori sono puntati su ABB (+2,22%), che ha venduto la sua divisione robotica al conglomerato giapponese SoftBank, rinunciando quindi all'idea iniziale di scorporare e quotare il comparto. Givaudan (-0,53%) ha da parte sua annunciato un investimento negli Stati Uniti. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Swiss Life (+0,53%), mentre il meno convincente appare Ika (-0,50%).

Nel mercato allargato va segnalata la partenza con effetto immediato del CEO di Aryzta (+0,99%) Michael Schai.

