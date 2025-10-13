  1. Clienti privati
Mercati azionari La Borsa svizzera apre in rialzo

SDA

13.10.2025 - 09:36

Avvio positivo per la Borsa svizzera.
Keystone

La borsa svizzera apre in rialzo la sua prima seduta settimanale: attorno alle 09:22 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'496,24 punti, in progressione dello 0,12% rispetto a venerdì.

Keystone-SDA

13.10.2025, 09:36

13.10.2025, 09:45

Avvio positivo anche sui principali mercati europei nonostante il crollo venerdì scorso a Wall Street, (seguito però da successivi rimbalzi dei contratti future) innescato dal rilancio dei dazi commerciali USA sulla Cina in risposta alle limitazioni sulle esportazioni cinesi di terre rare.

Nel frattempo la pacificazione in Medio Oriente prosegue, con i primi rilasci di ostaggi israeliani nelle mani di Hamas.

Londra avanza dello 0,16%, Francoforte guadagna più 0,44% e la Borsa di Milano lo 0,42%. Buona la dinamica anche in Francia, dopo la nuova nomina di Sébastien Lecornu con l'incarico di formare un governo. Nelle contrattazioni mattutine Parigi guadagna lo 0,77%.

La Borsa di Tokyo è chiusa per festività.

