Il mercato cerca un rimbalzo, dopo alcune giornate poco dinamiche. Keystone

La borsa svizzera apre in rialzo la seduta di metà settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'450,53 punti, in progressione dello 0,13% rispetto a ieri.

Keystone-SDA SDA

Il mercato prende atto della chiusura contrastata di Wall Street (Dow Jones +0,44% a 46'270,46 punti, Nasdaq -0,76% a 22'521,70 punti) e guarda anche all'andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +1,76% a 47'672,67 punti).

In primo piano rimangono le tensioni commerciali fra Stati Uniti e Cina, con il paese asiatico che ha mostrato in settembre un ulteriore calo dei prezzi al consumo, mostrandosi sempre più in deflazione. Intanto la corsa all'oro non si ferma: il metallo prezioso ha segnato nuovi record.

In materia di politica monetaria non è passato inosservato un discorso tenuto ieri dal presidente della Federal Reserve Jerome Powell: il 72enne non ha fornito indicazioni concrete su un possibile taglio dei tassi d'interesse, ma secondo gli operatori le sue dichiarazioni sulla debolezza del mercato del lavoro suggeriscono che un allentamento monetario è decisamente all'ordine del giorno.

Sul fronte interno i riflettori sono puntati su Richemont (dato non ancora disponibile), che dovrebbe beneficiare dei buoni dati trimestrali diffusi dal concorrente francese LVMH. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Amrize (+1,45%), mentre il meno convincente appare Roche (-0,28%).

Nel mercato allargato Sulzer (+0,644%) ha pubblicato un dato sugli ordinativi in calo, mentre Swatch (+6,00%) approfitta a sua volta dei conti di LVMH.