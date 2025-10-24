  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercati azionari La Borsa svizzera apre in rialzo

SDA

24.10.2025 - 09:04

L'ultima giornata della settimana potrebbe rivelarsi migliore di quelle precedenti.
L'ultima giornata della settimana potrebbe rivelarsi migliore di quelle precedenti.
Keystone

La borsa svizzera apre in rialzo l'ultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'579,71 punti, in progressione dello 0,18% rispetto a ieri.

Keystone-SDA

24.10.2025, 09:04

24.10.2025, 09:05

Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,31% a 46'734,61 punti, Nasdaq +0,89% a 22'941,80 punti) e guarda anche all'andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +1,35% a 49'299,65 punti).

In primo piano rimangono le tensioni commerciali fra Stati Uniti e Cina: un certo ottimismo deriva dall'annuncio di un incontro fra il presidente americano Donald Trump e il suo omologo Xi Jinping giovedì prossimo in Corea del Sud.

Vi è inoltre molta attesa per la pubblicazione, nel pomeriggio, del dato sull'inflazione negli Usa in settembre, che arriva in ritardo a causa dello shutdown, il blocco delle attività governative federali americane non essenziali, in assenza di una legge di bilancio. Le informazioni sul rincaro sono importanti per prevedere le prossime mosse della Federal Reserve.

In Svizzera continua la stagione dei risultati aziendali: hanno presentato i conti Sika (-2,51%) e Holcim (+1,22%). Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Amrize (+1,05%).

Nel mercato allargato Schindler (+1,11%) ha annunciato un calo del fatturato, accompagnato però da un miglioramento della redditività.

I più letti

Due polacchi pescano un pesce siluro da record mondiale
Ecco cosa pensa Mikaela Shiffrin del ritiro di Lara Gut-Behrami
Ecco quanto è drammatico per la popolazione lo shutdown negli Stati Uniti
Arriva la neve: ecco i passi alpini che sono stati chiusi
Italia: Platini, «giustizia sportiva? No, mafia svizzera'

Altre notizie

Svizzera-Stati Uniti. Dazi americani? «Calma e gesso», suggerisce ex ambasciatore OMC

Svizzera-Stati UnitiDazi americani? «Calma e gesso», suggerisce ex ambasciatore OMC

Mercato del lavoro. L'offerta di impiego in telelavoro è in lieve calo, dopo il record. Ecco perché

Mercato del lavoroL'offerta di impiego in telelavoro è in lieve calo, dopo il record. Ecco perché

Impianti di risalita. Netto «sì» di Falera per acquisto dell'infrastruttura Weisse Arena

Impianti di risalitaNetto «sì» di Falera per acquisto dell'infrastruttura Weisse Arena