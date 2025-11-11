  1. Clienti privati
Mercati azionari La Borsa svizzera apre in rialzo

SDA

11.11.2025 - 09:03

La settimana è partita bene.
La settimana è partita bene.
Keystone

La borsa svizzera apre in rialzo la seconda seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'507,93 punti, in progressione dello 0,42% rispetto a ieri.

Keystone-SDA

11.11.2025, 09:03

Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,81% a 47'368,63 punti, Nasdaq +2,27% a 23'527,17 punti) e guarda anche all'andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -0,14% a 50'842,93 punti).

A sostenere i corsi è in primo luogo la prospettiva della fine dello shutdown, il blocco delle attività governative federali americane non essenziali, in assenza di una legge di bilancio.

Ma in una prospettiva squisitamente svizzera non è certo passata inosservata la notizia, lanciata da Bloomberg, secondo cui la Confederazione sarebbe vicina a un accordo commerciale con gli Stati Uniti che ridurrebbe al 15% i dazi doganali sui prodotti elvetici.

In primo piano rimane anche la politica monetaria: recentemente, alcuni rappresentanti della Federal Reserve hanno nuovamente espresso scetticismo sul fatto che in dicembre l'istituto procederà a un taglio dei tassi. «Sarà interessante vedere quanti e quali dati saranno a disposizione dei banchieri centrali prima della decisione», ha affermato un operatore.

Sul fronte interno l'ipotesi di un abbassamento delle barriere doganali favorisce Richemont (+2,31%). Givaudan (+1,87%) è sostenuta da un giudizio di Jefferies. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Alcon (+0,77%), mentre il meno convincente appare Swiss Re (-1,03%).

