  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercati azionari La borsa svizzera apre in rialzo

SDA

13.11.2025 - 09:05

Dopo diverse giornate positive i mercati sono alla ricerca di nuovi impulsi.
Dopo diverse giornate positive i mercati sono alla ricerca di nuovi impulsi.
Keystone

La borsa svizzera apre in rialzo la penultima seduta della settimana: alle 09.03 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'826,42 punti, in progressione dello 0,26% rispetto a ieri.

Keystone-SDA

13.11.2025, 09:05

Gli investitori prendono atto della chiusura contrastata di Wall Street (Dow Jones +0,68% a 48'254,82 punti, Nasdaq -0,26% a 23'406,46 punti) e guardano anche all'andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +0,43% a 51'281,83 punti).

Negli Stati Uniti con il voto della Camera dei rappresentanti e la firma del presidente Donald Trump la fine dello shutdown – il blocco delle attività governative federali non essenziali in assenza di una legge di bilancio – è ormai cosa fatta.

Ora si attende la ripresa della pubblicazione dei dati congiunturali su cui si basano le analisi degli operatori, anche in un'ottica di previsione delle prossime mosse della Federal Reserve.

Per quanto riguarda la Svizzera la notizia del giorno è il viaggio a Washington del consigliere federale Guy Parmelin: il capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca incontrerà il rappresentante statunitense per il commercio Jamieson Greer con lo scopo di proseguire le trattative sui dazi doganali. Nei giorni scorsi si era parlato sulla stampa di un possibile abbassamento dei dazi americani dal 39% al 15%.

A livello di singoli titoli acquisti sono segnalati su Kühne+Nagel (+0,19%), che è favorita da un giudizio di Morgan Stanley. Un cambiamento di raccomandazione operato da Barclays sostiene per contro Givaudan (+1,94%). Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Partners Group (+0,72%).

Nel mercato allargato sotto pressione potrebbe trovarsi Comet (dato non ancora disponibile) che nella giornata degli investitori ha rivisto al ribasso i propri obiettivi a medio termine a causa degli sviluppi negativi nel settore dei semiconduttori.

I più letti

Elodie in lacrime a Eboli: «Sto facendo fatica, vi chiedo scusa»
Lino Guanciale: «Da papà ho paura di non essere all'altezza»
Il principe George attira gli sguardi di tutti, mentre la madre Kate è aspramente criticata
Un missile di soli 65 cm, prodotto su larga scala, potrebbe fermare i droni di Putin
Cade dalla bicicletta a Giubiasco, gravi ferite per un uomo

Altre notizie

Commercio al dettaglio. Gli svizzeri poco entusiasti per il Black Friday, chi partecipa spenderà meno

Commercio al dettaglioGli svizzeri poco entusiasti per il Black Friday, chi partecipa spenderà meno

Immobiliare. Stabili i nuovi affitti a ottobre in Svizzera, si registra un calo in Ticino

ImmobiliareStabili i nuovi affitti a ottobre in Svizzera, si registra un calo in Ticino

Mercato del lavoro. La disoccupazione aumenta di oltre il 5% nel terzo trimestre in Svizzera

Mercato del lavoroLa disoccupazione aumenta di oltre il 5% nel terzo trimestre in Svizzera