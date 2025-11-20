C'è già chi parla di un possibile rally natalizio. Keystone

La borsa svizzera apre in rialzo la penultima seduta della settimana: alle 09.03 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'617,75 punti, in progressione dello 0,70% rispetto a ieri.

Gli investitori prendono atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,10% a 46'138,77 punti, Nasdaq +0,59% a 22'564,23 punti) e guardano anche all'andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +2,65% a 49'823,94 punti).

A trainare i corsi sono i risultati di Nvidia: il colosso dei semiconduttori ha presentato un trimestre spettacolare, ben oltre le previsioni. Questo sta allontanando almeno temporaneamente i timori riguardo al possibile scoppio di una bolla legata all'intelligenza artificiale.

In primo piano rimane anche la politica monetaria: al momento viene valutata al 33% l'eventualità che la Federal Reserve riduca i tassi di un quarto di punto in dicembre.

In tal senso attenzione viene prestata al rapporto sul mercato del lavoro statunitense per settembre, che sarà pubblicato solo oggi a causa dello shutdown. I dati di ottobre non saranno per contro diffusi, mentre quelli di novembre lo saranno con oltre una settimana di ritardo.

Sul fronte interno al centro dell'attenzione figura Novartis (+0,76%), che tiene oggi la giornata degli investitori. Goldamn Sachs ha aumentato l'obiettivo di corso di Nestlé (+0,13%), mentre Richemont (+1,11%) guarda agli ultimi dati sull'export orologiero elvetico.

Nel mercato allargato Swatch (-0,06%) è a sua volta influenzata dall'andamento delle esportazioni di orologi.