  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercati azionari La Borsa svizzera apre in rialzo

SDA

20.11.2025 - 09:06

C'è già chi parla di un possibile rally natalizio.
C'è già chi parla di un possibile rally natalizio.
Keystone

La borsa svizzera apre in rialzo la penultima seduta della settimana: alle 09.03 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'617,75 punti, in progressione dello 0,70% rispetto a ieri.

Keystone-SDA

20.11.2025, 09:06

Gli investitori prendono atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,10% a 46'138,77 punti, Nasdaq +0,59% a 22'564,23 punti) e guardano anche all'andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +2,65% a 49'823,94 punti).

A trainare i corsi sono i risultati di Nvidia: il colosso dei semiconduttori ha presentato un trimestre spettacolare, ben oltre le previsioni. Questo sta allontanando almeno temporaneamente i timori riguardo al possibile scoppio di una bolla legata all'intelligenza artificiale.

Industria informatica. Trimestrale USA sopra le attese, Nvidia esorcizza la bolla IA

Industria informaticaTrimestrale USA sopra le attese, Nvidia esorcizza la bolla IA

In primo piano rimane anche la politica monetaria: al momento viene valutata al 33% l'eventualità che la Federal Reserve riduca i tassi di un quarto di punto in dicembre.

In tal senso attenzione viene prestata al rapporto sul mercato del lavoro statunitense per settembre, che sarà pubblicato solo oggi a causa dello shutdown. I dati di ottobre non saranno per contro diffusi, mentre quelli di novembre lo saranno con oltre una settimana di ritardo.

Sul fronte interno al centro dell'attenzione figura Novartis (+0,76%), che tiene oggi la giornata degli investitori. Goldamn Sachs ha aumentato l'obiettivo di corso di Nestlé (+0,13%), mentre Richemont (+1,11%) guarda agli ultimi dati sull'export orologiero elvetico.

Nel mercato allargato Swatch (-0,06%) è a sua volta influenzata dall'andamento delle esportazioni di orologi.

I più letti

Stefano Bettarini: «Non lavoro e mi godo la vita»
Le gemelle Kessler, l'eredità segreta: donazioni milionarie e un pacco misterioso
Cassano ci va giù pesante: «I nostri giovani sono scarsi», il miracolo «lo farà Gattuso»
Xhaka sui tifosi kosovari: «È l'ultima cosa che mi aspettavo»
Spalletti ha bisogno di un leader per la sua Juventus: Xhaka torna in cima alla lista

Altre notizie

Lavoro. Lavoratori svizzeri soffrono di esaurimento emotivo

LavoroLavoratori svizzeri soffrono di esaurimento emotivo

Svizzera. Commercio estero stabile in ottobre, ma ancora in calo con gli Stati Uniti

SvizzeraCommercio estero stabile in ottobre, ma ancora in calo con gli Stati Uniti

Mercati azionari. La borsa svizzera chiude in rialzo

Mercati azionariLa borsa svizzera chiude in rialzo