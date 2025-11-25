  1. Clienti privati
Mercati azionari La Borsa svizzera apre in rialzo

SDA

25.11.2025 - 09:04

Potrebbe essere una seduta orientata alla prudenza.
Keystone

La borsa svizzera apre in rialzo la seconda seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'682,29 punti, in progressione dello 0,22% rispetto a ieri.

Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,44% a 46'448,27 punti, Nasdaq +2,69% a 22'872,01 punti) e guarda anche alla debolezza delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +0,07% a 48'659,52 punti).

Gli investitori rimangono prudenti in attesa della pubblicazione, negli Stati Uniti, degli indicatori sui prezzi alla produzione e sui consumi, motore principale della crescita del paese. Potrebbero servire a prevedere anche le future mosse della Federal Reserve in materia di politica monetaria.

Sul fronte interno Novartis (+0,78%) ha annunciato il taglio di 550 posti nel canton Argovia, come pure il libera per adolescenti e adulti del suo farmaco Itvisma negli Stati Uniti. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Amrize (+2,12%), mentre il meno convincente appare Swiss Re (-0,43%).

Nel mercato allargato l'attenzione è concentrata su EFG International (dato non ancora disponibile), che ha informato sull'andamento degli affari dopo dieci mesi.

