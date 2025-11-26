È un momento tendenzialmente favorevole per i mercati finanziari. Keystone

La borsa svizzera apre in rialzo la seduta di metà settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'784,05 punti, in progressione dello 0,10% rispetto a ieri.

Keystone-SDA SDA

Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +1,43% a 47'112,45 punti, Nasdaq +0,67% a 23'025,59 punti) e guarda anche alla debolezza delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +1,85% a 49'559,07 punti).

I corsi continuano a essere sostenuti dall'ipotesi di una possibile fine della guerra in Ucraina, come pure dalla prospettiva di un abbassamento dei tassi da parte della Federal Reserve in dicembre, dopo gli ultimi deboli dati riguardanti l'economia americana. A quest'ultimo proposito qualche indicazione in più potrebbe giungere in serata con la pubblicazione del Beige Book, il rapporto congiunturale dell'istituto centrale

Sul fronte interno osservata speciale è UBS (+0,60%), che secondo notizie di stampa potrebbe essere costretta a svalutare in modo significativo i fondi con esposizione nei confronti di First Brands, produttore statunitense di componenti automobilistici che è ormai in bancarotta. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Alcon (+1,01%), mentre il meno convincente appare Nestlé (-1,28%).

Nel mercato allargato l'attenzione è concentrata su Adecco (+0,81%), che tiene oggi la giornata degli investitori. Swissquote (dato non ancora disponibile) potrebbe beneficiare di una raccomandazione di Bank of America.