  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercati azionari La Borsa svizzera apre in rialzo

SDA

26.11.2025 - 09:03

È un momento tendenzialmente favorevole per i mercati finanziari.
È un momento tendenzialmente favorevole per i mercati finanziari.
Keystone

La borsa svizzera apre in rialzo la seduta di metà settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'784,05 punti, in progressione dello 0,10% rispetto a ieri.

Keystone-SDA

26.11.2025, 09:03

26.11.2025, 09:23

Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +1,43% a 47'112,45 punti, Nasdaq +0,67% a 23'025,59 punti) e guarda anche alla debolezza delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +1,85% a 49'559,07 punti).

I corsi continuano a essere sostenuti dall'ipotesi di una possibile fine della guerra in Ucraina, come pure dalla prospettiva di un abbassamento dei tassi da parte della Federal Reserve in dicembre, dopo gli ultimi deboli dati riguardanti l'economia americana. A quest'ultimo proposito qualche indicazione in più potrebbe giungere in serata con la pubblicazione del Beige Book, il rapporto congiunturale dell'istituto centrale

Sul fronte interno osservata speciale è UBS (+0,60%), che secondo notizie di stampa potrebbe essere costretta a svalutare in modo significativo i fondi con esposizione nei confronti di First Brands, produttore statunitense di componenti automobilistici che è ormai in bancarotta. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Alcon (+1,01%), mentre il meno convincente appare Nestlé (-1,28%).

Nel mercato allargato l'attenzione è concentrata su Adecco (+0,81%), che tiene oggi la giornata degli investitori. Swissquote (dato non ancora disponibile) potrebbe beneficiare di una raccomandazione di Bank of America.

I più letti

Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Durissime critiche della stampa italiana a Yann Sommer: «È un punto debole dell'Inter»
I genitori volano ai Caraibi con le figlie, ma quando tornano a casa vengono chiamati in tribunale
Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'iniziativa Servizio civico
Dalla bara si sente bussare: donna si risveglia poco prima della cremazione

Altre notizie

Per oltre 600 milioni. Credit Suisse perde la causa contro il miliardario georgiano Bidzina Ivanishvili

Per oltre 600 milioniCredit Suisse perde la causa contro il miliardario georgiano Bidzina Ivanishvili

Svizzera. In difficoltà le PMI attive nell'industria delle macchine, elettrotecnica e metallurgica

SvizzeraIn difficoltà le PMI attive nell'industria delle macchine, elettrotecnica e metallurgica

Ristrutturazione. Hp taglierà fino a 6'000 posti di lavoro a causa dell'Intelligenza artificiale

RistrutturazioneHp taglierà fino a 6'000 posti di lavoro a causa dell'Intelligenza artificiale