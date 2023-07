Comincia una nuova settimana nelle sale di negoziazione delle società finanziarie europee. Keystone

La borsa svizzera apre in ribasso la terza settimana di luglio: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'056,72 punti, in flessione dello 0,48% rispetto a venerdì.

Il mercato prende atto della chiusura contrastata di venerdì a Wall Street (Dow Jones +0,33% a 34'509,03 punti, Nasdaq -0,18% a 14'113,70 punti) e della scarsa verve odierna delle piazze asiatiche, a cominciare da Tokyo (Nikkei -0,09% a 32'391,26 punti).

Gli investitori si mostrano prudenti, in attesa di conoscere i risultati semestrali di molto aziende che renderanno noti i loro conti nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Una certa delusione stanno provocando alcuni dati macroeconomici in arrivo dalla Cina, che fanno pensare a una ripresa economica in via di rallentamento.

Sul fronte interno i riflettori sono puntati su Richemont (-6,59%), che ha presentato ricavi trimestrali in crescita, ma meno di quanto prevedessero gli analisti. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Novartis (+0,65%), mentre il meno convincente appare Partners Group (-0,99%).

Nel mercato allargato Swatch (-1,56%) subisce l'impatto della scarsa crescita cinese, ma va detto che la settimana scorsa l'azione era avanzata molto, anche sulla scia dei risultati semestrali. SPS (invariata) ha annunciato di aver potuto approfittare di un solido mercato delle transazioni e delle locazioni finora nel 2023, mentre Straumann (-1,41%) ha fatto sapere di aver trovato un nuovo responsabile delle finanze.

