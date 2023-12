Gli sguardi degli operatori sono rivolti agli Stati Uniti: vi è grande attesa per il rapporto sul mercato del lavoro che sarà pubblicato domani. Keystone

La borsa svizzera apre in ribasso la penultima seduta della settimana: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 10'980,23 punti, in flessione dello 0,19% rispetto a ieri.

Il mercato non si smarca quindi dalle chiusure negative di Wall Street (Dow Jones -0,19% a 36'054,43 punti, Nasdaq -0,58% a 14'146,71 punti) e delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei -1,76% a 32'858,31 punti).

I corsi sembrano oggi orientati a un consolidamento, dopo che ieri l'SMI ha superato gli 11'000 punti per la prima volta da due mesi a questa parte. Cresce intanto l'attesa per il rapporto mensile sul mercato del lavoro americano che sarà pubblicato domani: se l'occupazione dovesse mostrare un rallentamento si rafforzerebbero le speranze di chi vede già in primavera un taglio dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve.

Sul fronte interno Sika (+0,08%) e Holcim (-0,80%) soffrono per un giudizio di JPMorgan, mentre su Richemont (-0,93%) ha un impatto uno studio settoriale di Deutsche Bank. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Novartis (+0,34%), mentre il meno convincente appare UBS (-1,05%).

ats