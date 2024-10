È l'ultimo giorno della settimana per gli operatori finanziari. Keystone

La borsa svizzera apre in ribasso l'ultima seduta della settimana: alle 09.03 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'062,63 punti, in flessione dello 0,13% rispetto a ieri.

SDA

Il mercato prende atto della chiusura negativa di Wall Street (Dow Jones -0,14% a 42'454,12 punti, Nasdaq -0,05% a 18'282,05 punti) e guarda anche all'andamento delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei +0,57% a 39'605,80 punti).

In primo piano rimane sempre la politica monetaria della Federal Reserve: dopo il dato di ieri dell'inflazione negli Stati Uniti, in calo ma non tanto quanto si aspettassero gli esperti, l'attenzione si sposta sulle informazioni relative ai prezzi alla produzione, che saranno diffuse nel pomeriggio. Nel frattempo il mercato scommette su un taglio dei tassi di un quarto di punto a parte della Fed in novembre.

Sul fronte aziendale la stagione dei trimestrali partirà oggi negli Stati Uniti con i bilanci di JPMorgan, Wells Fargo e BlackRock. In ambito congiunturale ha destato interesse l'annuncio di nuova conferenza stampa del ministero delle finanze cinese, indetta per domani: si prevede la presentazione di un nuovo pacchetto di stimoli economici con cui Pechino cerca di rilanciare la propria economia. Gli investitori devono inoltre sempre tenere sotto controllo i rischi geopolitici, con in particolare il pericolo di un'ulteriore escalation in Medio Oriente.

A livello di singoli titoli osservata speciale è Givaudan (invariata), sulla scia delle revisioni al rialzo dei giudizi di diversi analisti, dopo le cifre sulle vendite pubblicate ieri. Roche (-0,11%) ha annunciato il via libera negli Stati Uniti al suo anti-tumorale Inavolisib per il trattamento del cancro al seno. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Swiss Re (+0,48%), mentre il meno convincente appare Richemont (-0,61%).

Nel mercato allargato Sandoz (-0,40%) ha lanciato sul mercato americano un generico per la molecola paclitaxel, utilizzata in chemioterapia anche in questo caso contro il tumore al seno. Stadler Rail (dato non ancora disponibile) ha informato sul lavoro ridotto per 119 dipendenti nel suo stabilimento di Altenrhein (SG).

ats