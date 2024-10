Per il momento gli investitori rimangono prudenti. Keystone

La borsa svizzera apre in ribasso la seconda seduta della settimana: alle 09.03 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'228,64 punti, in flessione dello 0,27% rispetto a ieri.

SDA

Gli investitori prendono atto della chiusura contrastata di Wall Street (Dow Jones -0,80% a 42'931,60 punti, Nasdaq +0,27% a 18'540,01 punti) e guardano anche all'andamento delle piazze asiatiche, con Tokyo in netto ribasso (Nikkei -1,39% a 38'411,96 punti).

Il mercato è orientato alla cautela in vista della pubblicazione di numerosi risultati aziendali, ma anche l'avvicinarsi delle elezioni americane e i dubbi sugli orientamenti della Federal Reserve contribuiscono a creare un clima di incertezza. In tale contesto non stupisce che l'oro abbia raggiunto nuovi record.

Sul fronte interno osservata speciale è Logitech (+3,49%), che ha presentato ricavi e profitti in crescita relativi al secondo trimestre del suo esercizio 2024/2025. Lonza (+0,22%) ha annunciato il rafforzamento della collaborazione con una società biotecnologica, cosa che comporterà l'ampliamento della produzione a Visp (VS), mentre Kühne+Nagel (+0,45%) è favorita dai dati diffusi dal concorrente danese Maersk. Fra gli altri valori SMI il meno in difficoltà è ABB (-0,10%), mentre il meno convincente appare Givaudan (-0,56%).

Nel mercato allargato Autoneum (dato non ancora disponibile) potrebbe approfittare di una raccomandazione di UBS. Tecan (+0,17%) tiene oggi la giornata degli investitori.

ats