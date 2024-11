Comincia una giornata d'attesa per i mercati: il focus è sull'inflazione americana. Keystone

La borsa svizzera apre in ribasso la seduta di metà settimana: alle 09.03 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'696,34 punti, in flessione dello 0,13% rispetto a ieri.

SDA

Gli investitori prendono atto della chiusura negativa di Wall Street (Dow Jones +0,86% a 43'910,98 punti, Nasdaq -0,09% a 19'281,40 punti) e guardano anche all'andamento delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei -1,66% a 38'721,66 punti).

A una settimana dall'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca il mercato cerca di prevedere le mosse della futura amministrazione americana, tenendo conto in particolare delle ultime nomine. Molto atteso è anche il dato sull'inflazione statunitense, che sarà diffuso nel pomeriggio. Per il resto l'attualità economica non presenta invece grandi novità.

Sul fronte interno osservata speciale è Alcon (-1,06%), che ha pubblicato i risultati trimestrali. Nestlé (-0,26%) è interessata in Francia da una causa avviata da un'associazione di consumatori nell'ambito della vicenda dell'acqua minerale trattata in modo illegale. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Roche (+0,65%), mentre il meno convincente appare Givaudan (-0,77%).

Nel mercato allargato Ypsomed (-0,10%) ha informato sull'andamento degli affari.

ats