La borsa svizzera apre in ribasso la prima seduta della settimana e del mese: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'725,11 punti, in flessione dello 0,33% rispetto a venerdì.

Il mercato prende atto della chiusura positiva di venerdì a Wall Street (Dow Jones +0,42% a 44'910,65 punti, nuovo record, Nasdaq +0,83% a 19'218,17 punti), con orario di negoziazione peraltro ridotto, e guarda anche all'andamento odierno delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei +0,80% a 38'513,02 punti).

Gli investitori faticano al momento a impegnarsi, vista anche l'assenza di stimoli particolari. Le cose potrebbero però cambiare nei prossimi giorni, con la pubblicazione di diversi dati macroeconomici: vi è in particolare grande attesa per gli ultimi dati sul mercato del lavoro americano.

Per le borse europee dicembre non si presenta all'insegna di rose e fiori, commentano gli analisti di Swissquote: pesano i problemi dell'industria automobilistica, la crisi di governo in Francia e la prospettiva di un aumento dei dazi negli Stati Uniti. Gli impulsi in grado di innescare l'auspicato rally natalizio sono probabilmente destinati a scarseggiare. Inoltre il mercato azionario svizzero, di natura spiccatamente difensiva, continuerà a essere trascurato a causa del fascino suscitato altrove dall'intelligenza artificiale.

A livello di singoli titoli va citata Holcim (+0,29%), che ha deciso di vendere le sue attività in Nigeria. Fra gli altri valori SMI il meno in difficoltà è Swiss Re (-0,08%), mentre il meno convincente appare Geberit (-0,75%).

Nel mercato allargato Swatch (-3,69%) soffre per un cambiamento di raccomandazione operato da JPMorgan. Avolta (-0,68%) ha annunciato un'espansione in Arabia Saudita.

