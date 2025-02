Gli investitori tirano il fiato dopo un inizio d'anno molto vivace. Keystone

La borsa svizzera apre in ribasso la seconda seduta della settimana: alle 09.03 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'923,39 punti, in flessione dello 0,23% rispetto a ieri.

Keystone-SDA, ats SDA

Gli investitori prendono atto della chiusura contrastata di Wall Street (Dow Jones +0,08% a 43'461,21 punti, Nasdaq -1,21% a 19'286,93 punti) e guardano anche all'andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -1,39% a 38'237,79 punti).

Ancora una volta è la politica tariffaria del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a rendere gli investitori meno propensi al rischio. Ieri il 78ene ha infatti dichiarato che i dazi contro Canada e Messico saranno introdotti non appena il periodo di differimento di un mese terminerà la prossima settimana.

Sul fronte interno scarseggiano le notizie di rilievo concernenti i titoli principali. Fra i valori SMI il più tonico è Novartis (+0,08%), mentre il meno convincente appare Geberit (-0,96%).

Molto movimento è invece in atto nel mercato allargato: hanno informato sull'andamento degli affari SIG (dato non ancora disponibile), PSP Swiss Property (+0,59%), Dormakaba (+1,29%) e SPS (dato non ancora disponibile).