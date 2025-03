È prevista una giornata di attesa per i mercati finanziari europei. Keystone

La borsa svizzera apre in ribasso la seduta di metà settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 13'022,28 punti, in flessione dello 0,30% rispetto a ieri.

Keystone-SDA SDA

Il mercato prende atto della chiusura negativa di Wall Street (Dow Jones -0,62% a 41'581,31 punti, Nasdaq -1,71% a 17,504,12 punti) e guarda anche all'andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -0,25% a 37,751,88 punti).

Gli investitori rimangono cauti, in attesa di conoscere la decisione sui tassi d'interesse che sarà adottata in serata dalla Federal Reserve. Visto che non sono attesi tagli, l'attenzione si concentrerà sulle prospettive future.

Nel frattempo la banca centrale del Giappone ha lasciato invariato il costo del denaro. Domani sarà poi il turno della Banca nazionale svizzera (BNS) decidere sull'orientamento della sua politica monetaria.

Sul fronte interno Holcim (-0,10%) è poco favorita dall'innalzamento di obiettivo di corso da parte di Jefferies. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Givaudan (+0,18%), mentre il meno convincente appare Richemon (-0,95%).

Nel mercato allargato si guarda a Swatch (-0,85%), che tiene oggi la sua conferenza stampa di bilancio, dopo aver peraltro già comunicato in gennaio i dati principali. Stadler Rail (dato non ancora disponibile) ha da parte sua presentato risultati inferiori alle attese.