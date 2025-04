Sono settimane molto intense per gli operatori finanziari. Keystone

La borsa svizzera apre in ribasso la seconda seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'471,89 punti, in flessione dello 0,24% rispetto a ieri.

Keystone-SDA SDA

Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,78% a 40'524,79 punti, Nasdaq +0,64% a 16'831,48 punti) e guarda anche all'andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +0,84% a 34'267,54 punti).

Dopo la forte progressione di ieri (SMI +2,31%), sulla scia dell'annuncio nel fine settimana di un'esenzione dei dazi americani sui prodotti tecnologici, gli investitori tornano a interrogarsi sui futuri sviluppi delle guerre commerciali in atto, in un contesto di incertezza molto elevata. Nel contempo tornano in primo piano anche i risultati aziendali: la stagione dei trimestrali entra pian piano nel vivo.

Sul fronte interno osservata speciale è Sika (+1,21%), che ha presentato un fatturato dei primi tre mesi leggermente inferiore alle aspettative, ma che nel contempo ha confermato le previsioni per l'anno in corso e relative al medio periodo. Sorvegliata speciale è Richemont (-0,99%), dopo i dati diffusi dal concorrente francese LVMH. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Alcon (+0,51%), mentre il meno convincente appare Swiss Re (-3,10%).

Nel mercato allargato Sulzer (-1,21%) ha informato sull'andamento degli affari nella prima parte dell'anno. Barry Callebaut (dato non ancora disponibile) potrebbe reagire a un cambiamento di raccomandazione operato da Barclays.