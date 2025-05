Gli investitori si mantengono al momento prudenti. Keystone

La borsa svizzera apre la seduta di metà settimana in ribasso: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'334,73 punti, in flessione dello 0,59% rispetto a ieri.

Il mercato prende atto della chiusura negativa di Wall Street (Dow Jones -0,27% a 42'677,24 punti, Nasdaq -0,38% a 19'142,71 punti) e guarda anche all'andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -0,61% a 37'298,98 punti).

Gli investitori hanno un atteggiamento attendista, alla luce delle incertezze e delle tensioni sul fronte commerciale e geopolitico. Le voci secondo le quali Israele starebbe preparando attacchi contro le centrali nucleari iraniane alimentano il nervosismo.

A livello di singoli titoli Logitech (-1,93%) ha comunicato che sarà proposto un aumento di dividendo di 10 centesimi a 1,26 franchi nell'assemblea degli azionisti in settembre. Roche (-0,27%) deve consegnare all'autorità americana FDA ulteriori dati relativi alla prevista autorizzazione dell'antitumorale Columvi. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Swiss Life (+0,54%), mentre il meno convincente appare UBS (-1,73%).

Nel mercato allargato in primo piano figura Julius Bär (dato non ancora disponibile), che ha annunciato un'ulteriore rettifica di valore di 130 milioni di franchi. Hanno informato sull'andamento degli affari EFG (dato non ancora disponibile), SoftwareOne (-4,02%) e Ypsomed (+0,85%).